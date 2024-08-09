Sağlık Bakanı Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Adıyaman\'a ziyaret gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman'a gelerek bir dizi ziyaret ve programlara katıldı. Valilik, üniversite ve parti ziyaretlerinin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetleriyle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

09.08.2024 13:31
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a geldi

Sabah saatlerinde Adıyaman Valiliğine gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milletvekilleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra Adıyaman'a sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili il protokolüyle toplantı gerçekleştirdi. Basın mensuplarına kapalı şekilde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Bakan Memişoğlu, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Bakan Memişoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Buradaki görüşmeler de basın mensuplarına kapalı şekilde gerçekleşti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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