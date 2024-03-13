Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Düzce\'de

Politika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşlara sohbet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tüm sözleri tuttuğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, burada ilk olarak Merkez Büyük Cami önünde vatandaşla sohbet etti. Bakan Koca, vatandaşlara taleplerinin olup olmadığını sordu. Bir vatandaş, Bakan Koca'ya yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini ifade ederek, "Partimiz kuruldu kurulalı hep destek verdik. Oyumuzu ona verdik. Gönlümüz yine ondan yana" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.

Bakan Fahrettin Koca ise vatandaştan desteğini devam ettirmesini isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tüm sözleri tuttuğunu ifade etti.

Fahrettin Koca, vatandaşlarla sohbetinin ardından camiye geçti. - DÜZCE