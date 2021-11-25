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Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim

25.11.2021 12:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli koronavirüs aşısı Turkovac için 'Acil Kullanı Onayı' başvurusu yapıldığını duyurdu. Bu esnada muhalefet sıralarından gelen uğultulara sinirlenen Bakan Koca, "Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz" diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli aşı çalışmaları hakkında konuşan Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca, Turkovac için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurarak müjdeyi verdi.

"HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLERİM"

Bakan Koca müjdesini ise "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadeleriyle duyurdu.

MUHALEFET SIRALARINDAN UĞULTULAR YÜKSELDİ

Ancak Koca'nın aşı müjdesi muhalefet cephesinde memnuniyetsizlikle karşılandı. Bakan Koca'nın müjdesi sonrası muhalefet sıraları aşı müjdesini küçümseyerek uğultular başlattı.

"SEVİNMENİZİ BEKLERDİM AMA ÜZÜLÜYORSUNUZ"

Bakan Koca uğultular sonrası ise muhalefet sıralarına dönerek "Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Fahrettin Koca, Koronavirüs, TURKOVAC, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim - Son Dakika
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