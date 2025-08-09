Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon'u anma törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon'u anma törenine katıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize\'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon\'u anma törenine katıldı
09.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha çok çalışmaları, birlikte olmaları ve üretmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha çok çalışmaları, birlikte olmaları ve üretmeleri gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, eski Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un Rize Kalesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programında, "amca" diye hitap ettiği baba dostu Orhon'a Allah'tan rahmet diledi.

Orhon'un hayat görüşü ve hizmetlerini anlatan Memişoğlu, vefatının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen Orhon'un halen mezarının başında anılmasının büyük bir zenginlik olduğunu, memlekete hizmet eden adanmış idealist insanların unutulmadığını ifade etti.

Gençlere Ekrem Orhon'un idealizm ve adanmışlığın öneminin anlatılması gerektiğini dile getiren Memişoğlu, böyle insanlar olmadığı takdirde bir yere varılamayacağını belirtti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Birlikte olalım" ve "Dünya beşten büyüktür" sözlerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Esasında ne diyor biliyor musunuz? Adanmışlar değil artık, katledenler bu dünyaya hakim. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor. 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Biz, herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım, değişiyoruz da zaten. Dünyaya, etrafımıza baktığınız zaman, bunu yaşayan idealistlerin fazla olduğu bir millet ve medeniyet olduğumuz için zaten mücadele edebiliyoruz. Biraz sesimiz çıkabiliyor."

Daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bizim daha çok çalışmamız, daha çok birlikte olmamız ve üretmemiz lazım. 'Sen ne yaptın?", "Senin hatan ne?' diyeceğimize, 'Ben ne yaptım?', 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorgulamamız lazım." dedi.

Memişoğlu, Ekrem Orhon gibi isimlerin idealizminin, adanmışlıklarının gençlere anlatılması gerektiği düşüncesini yineleyerek, "Yaptıklarını değil, bunların kendilerini anlatmamız lazım. Onun için ben ve sizler buradasınız. Gençliğimizi bunları anlatarak eğitmemiz lazım." diye konuştu.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua ettiği ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programına, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, merhum Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon'u anma törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
18:17
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
18:09
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
17:57
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
17:10
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
17:03
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
16:58
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
16:56
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
16:56
Dusan Tadic’in yeni takımı resmen açıklandı
Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 15:25:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon'u anma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.