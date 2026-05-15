Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta son 25 yılda büyük gelişim gösterdi"

15.05.2026 14:51  Güncelleme: 14:53
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, 270 bin hasta yatağı, 275 ağız ve diş sağlığı hastanesi ile hizmet sunduklarını söyledi.

Niğde'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışını yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta son 25 yılda büyük gelişim gösterdi. Bugün 270 bin hasta yatağı, 275 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 138 ağız ve diş sağlığı merkeziyle sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden biri haline geldik" dedi.

Temaslarında ilk olarak Niğde Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Nedim Akmeşe'den kentteki sağlık yatırımları hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. 60 diş ünite kapasitesine sahip hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirten Memişoğlu, modern yapısıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, Niğde'de de önemli sağlık yatırımlarının hayata geçirildiğini söyledi. Memişoğlu, "Niğde, AK Parti iktidarıyla şimdiye kadar 45 sağlık tesisine kavuşmuş bir şehrimiz. İlimizde bir eğitim araştırma hastanesi ve fizik tedavi hastanesi de yer alıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta son 25 yılda büyük gelişim gösterdi. Bugün 270 bin hasta yatağı, 275 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 138 ağız ve diş sağlığı merkeziyle sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden biri haline geldik" dedi.

Niğde'de hizmete alınan 400 yataklı hastanenin kapsamının daha da genişletileceğini kaydeden Bakan Memişoğlu, fizik tedavi hastanesi projesinin de devam ettiğini belirterek, "Sene sonunda projeyi tamamlayıp, 2027 yılının ilk çeyreğinde ihalesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan önce sağlığını koruması gerektiğini belirterek, kilo, sigara kullanımı ve hareketsizlik gibi sorunlarla mücadele edeceklerini ifade etti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ise yaptığı konuşmada, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin modern fiziki yapısı ve güçlü sağlık kadrosuyla uzun yıllar Niğde'ye hizmet vereceğini söyledi. Akmeşe, "12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip hastanemizde hizmet verilmeye başlanmasından bu yana 90 binin üzerinde hasta müracaatı gerçekleştirildi. Bu da yatırımın önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da sağlık yatırımlarının kent için büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşların daha fazlasını hak ettiğini ve bu yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin önemli yatırımlarla gelişmeye devam ettiğini söyleyerek, belediye olarak sağlık alanına katkıda bulundukları hizmetlerden söz etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu'nun Niğde programı gün boyunca çeşitli ziyaret ve toplantılarla devam edecek. AK Parti Niğde İl Başkanlığı ve MHP Niğde İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" Sağlık Yöneticileri Sağlık Verileri Analiz Toplantısı'na katılacak. Bakan Memişoğlu'nun programı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretiyle sona erecek. - NİĞDE

