Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi

02.06.2022 18:15
Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi

SAĞLIK Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Gözde Kirişçioğlu ile iş insanı Orçun Apay, Ankara'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

SAĞLIK Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Gözde Kirişçioğlu ile iş insanı Orçun Apay, Ankara'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Çankaya ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen nikah törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sanatçı Orhan Gencebay, medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve davetliler katıldı. Çiftin şahitleri Bakan Koca, Binali Yıldırım, Saadet Oruç ve Orhan Gencebay oldu. Binali Yıldırım, çifte evlilik cüzdanını verirken 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.


Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi
Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi - Son Dakika


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