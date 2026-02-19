Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu

Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu
19.02.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkezi'nde sağlık çalışanları Ramazan iftarında bir araya geldi, dayanışma vurgulandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Ankara'da kamuda görev yapan sağlık çalışanları aynı sofrada bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Ankara'da kamuda görev yapan sağlık çalışanları aynı sofrada bir araya geldi. Ramazan ayının ilk günlerinde gerçekleştirilen buluşma; destek hizmetleri personelinden hemşirelere, teknikerlerden şoförlere, hekimlerden akademisyenlere uzanan geniş bir katılımla, sağlık camiasının "büyük aile" ruhunu yansıttı.

Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen programda; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçmiş dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev yapan AK Parti milletvekilleri yer aldı.

İftar programında yapılan değerlendirmelerde, Ramazan'ın yalnızca bir ibadet ayı değil; aynı zamanda dayanışmayı büyüten, aile bağlarını güçlendiren, toplumsal birlikteliği tazeleyen "ortak sofra" olduğu vurgulandı. Sağlık hizmetinin, sadece bir meslek değil; emanet bilinciyle yürütülen, ekip ruhuyla ayakta duran bir sorumluluk alanı olduğunun altı çizildi.

Programda konuşan Yerebakan, Ramazan ayının sadece bir ibadet zamanı değil; aynı zamanda "yılın en uzun süren aile buluşması" olduğunu vurguladı. Ramazan sofralarının Türkiye'nin en büyük aile şenliği olduğunu ifade eden Yerebakan, sağlık çalışanlarının bu büyük ortak sofranın huzur ve güven içinde kurulmasındaki rolüne dikkat çekti. Sağlık hizmetinin bir meslekten öte bir "mesai arkadaşlığı ve vicdan sözleşmesi" olduğunu belirten Halit Yerebakan, güçlü sağlık altyapısının siyasi irade ile sahadaki emeğin birlikte yürüyüşünün sonucu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefinin merkezinde sağlık çalışanlarının emeği ve birikiminin bulunduğunu söyleyen Yerebakan, sağlık politikalarının sadece fiziki altyapıyı değil, çalışanların huzurunu ve sistemin insani boyutunu güçlendirmeyi esas aldığını ifade etti.

Programın ev sahibi AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlık çalışanlarının fedakarlığının toplumun huzuru ve güveni için taşıdığı öneme dikkat çekerek; sahadan gelen tecrübelerin, önerilerin ve ihtiyaçların politika süreçlerine yansıtılması konusunda kararlılık mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı seviyenin ortak emeğin sonucu olduğunu belirtti.

Program, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve ortak sorumluluk ruhuna vurgu yapan mesajlarla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Etkinlik, Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada üçüncü gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 22:02:24. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.