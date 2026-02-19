Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu

AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Ankara'da kamuda görev yapan sağlık çalışanları aynı sofrada bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Ankara'da kamuda görev yapan sağlık çalışanları aynı sofrada bir araya geldi. Ramazan ayının ilk günlerinde gerçekleştirilen buluşma; destek hizmetleri personelinden hemşirelere, teknikerlerden şoförlere, hekimlerden akademisyenlere uzanan geniş bir katılımla, sağlık camiasının "büyük aile" ruhunu yansıttı.

Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen programda; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçmiş dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev yapan AK Parti milletvekilleri yer aldı.

İftar programında yapılan değerlendirmelerde, Ramazan'ın yalnızca bir ibadet ayı değil; aynı zamanda dayanışmayı büyüten, aile bağlarını güçlendiren, toplumsal birlikteliği tazeleyen "ortak sofra" olduğu vurgulandı. Sağlık hizmetinin, sadece bir meslek değil; emanet bilinciyle yürütülen, ekip ruhuyla ayakta duran bir sorumluluk alanı olduğunun altı çizildi.

Programda konuşan Yerebakan, Ramazan ayının sadece bir ibadet zamanı değil; aynı zamanda "yılın en uzun süren aile buluşması" olduğunu vurguladı. Ramazan sofralarının Türkiye'nin en büyük aile şenliği olduğunu ifade eden Yerebakan, sağlık çalışanlarının bu büyük ortak sofranın huzur ve güven içinde kurulmasındaki rolüne dikkat çekti. Sağlık hizmetinin bir meslekten öte bir "mesai arkadaşlığı ve vicdan sözleşmesi" olduğunu belirten Halit Yerebakan, güçlü sağlık altyapısının siyasi irade ile sahadaki emeğin birlikte yürüyüşünün sonucu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefinin merkezinde sağlık çalışanlarının emeği ve birikiminin bulunduğunu söyleyen Yerebakan, sağlık politikalarının sadece fiziki altyapıyı değil, çalışanların huzurunu ve sistemin insani boyutunu güçlendirmeyi esas aldığını ifade etti.

Programın ev sahibi AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlık çalışanlarının fedakarlığının toplumun huzuru ve güveni için taşıdığı öneme dikkat çekerek; sahadan gelen tecrübelerin, önerilerin ve ihtiyaçların politika süreçlerine yansıtılması konusunda kararlılık mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı seviyenin ortak emeğin sonucu olduğunu belirtti.

Program, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve ortak sorumluluk ruhuna vurgu yapan mesajlarla sona erdi. - ANKARA