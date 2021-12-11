Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurulda, AK Parti milletvekilleri bütçe üzerine söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK Parti hükümetlerinin sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini sürdürülebilir bir şekilde sunmaya çalıştığını söyledi.

Düzgün, 84 milyonun şahitlik ettiği çok önemli reformlar yapıldığını dile getirerek, "En kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumundayız." dedi.

"Bu sürdürülemez" diyenlere rağmen, ilk günkü gibi kesintisiz sağlık hizmetini en kaliteli şekilde vatandaşlara sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Düzgün, "Pandemi döneminde özverilerine şahitlik ettiğimiz doktorlarımızın, sağlıkçılarımızın çalışma saatlerini azaltmak, ücretlerini iyileştirmek, sağlıkta şiddeti durdurmak için yapılan çalışmaları bir sağlıkçı vekil olarak her zaman takip etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 2000'li yılların başında sağlık konusunun Türkiye'nin en önemli sorunları arasında bulunduğunu, AK Parti'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

"Sağlıkta dönüşüm" adını verdikleri modelle aile hekimliği sisteminin hayata geçirildiğini, ikinci basamak sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığının organizasyonunda tek çatı altında toplayarak eş güdümü sağladıklarını anlatan Esgin, sosyal güvenlik reformuyla, sağlığın hizmet sunumuyla finansmanını birbirinden ayırdıklarını dile getirdi.

Esgin, genel sağlık sigortasıyla toplumun tamamının sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandığını, etkili, verimli, kolay erişilebilir, mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş bir sistemi ortaya koyduklarını kaydetti.

"Bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, 5 yaş altı çocuk ölüm hızı 5 kat azaldıysa, hastane sayısı 3 kat, nitelikli yatak sayısı 8 kat, yoğun bakım yatak sayısı 28 kat arttıysa bu bir başarı hikayesidir" diyen Esgin, sağlık çalışanı sayısının 300 binlerden 1 milyon 240 bine çıktığını, sağlıkta insan kaynağının ülke genelinde adil ve dengeli şekilde dağıtıldığını söyledi.

Esgin, muhalefetin eleştirdiği şehir hastaneleriyle 3 yıl içinde 25 bin yatak kazandırıldığını, 25 bin yatak daha kazandıracak yeni yatırımları hizmete açmak için mücadele ettiklerini belirtti. Esgin, "Çalışma barışını bozmadan canımızı emanet ettiğimiz 'önce Allah sonra sen' dediğimiz başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımız ve kamu çalışanlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtmeliyim." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2002'de iktidara geldiklerinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla kolları sıvadıklarını ve her alanda çok önemli devrimler yaptıklarını söyledi.

Sağlıkta yapılan devrimlerle Türkiye'yi dünyada model ülke haline getirdiklerini vurgulayan Çalık, "84 milyon vatandaşımızın her birine kesintisiz sağlık hizmeti sunduk ve sunmaya devam ediyoruz." dedi.

İlaçta, aşıda, tıbbi cihazda, biyoteknoloji ve medikal teknoloji alanında Türkiye'yi kendine yetecek bir ülke haline getirmeye devam ettiklerini anlatan Çalık, yapılan çalışmalar sonucunda bugün Türkiye'de tüketilen her 100 kutu ilacın 88'inin ülkenin ilaç sanayisince üretildiğini kaydetti.

Tek bir nefesin solmaması için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Çalık, "19 yıldır aziz milletimize bir değil, bin nefes sıhhat oluyoruz. Milletimizi en iyi tanıyan, en iyi anlayan, derdine derman olan biziz. Bundan sonra da hastalara şifa, dertlilere yine deva olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 2002'den önce sınıf ayrımı yapar gibi hastane ayrımı olduğunu, sağlıkta dönüşüm projeleriyle ise vatandaşların ayrım yapılmaksızın özel hastaneler dahil tüm hastanelerde hizmet alabilme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Yediyıldız, 2002'den önce hastane kuyruklarında sabahtan akşama kadar muayene sırası gelecek umuduyla bekleyen, hatta sırada vefat eden vatandaşlar varken, bugün insanların evlerinden randevu alabildiğini dile getirdi.

"20 yıldır sokaklardayız"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, muhalefetin sürekli "halkın arasında değilsiniz" diye eleştirilerde bulunduğunu dile getirerek, "Sizler sokaklara yeni yeni çıkmış olabilirsiniz ama biz ilk günden beri, 20 senedir 81 il ve 973 ilçemizde sokakları dolaşıyoruz." dedi.

Muhalefetin "bütçede o yok, bu yok, şu yok" dediğini dile getiren Çam, şunları söyledi:

"Bu bütçe, Kastamonu başta olmak üzere tüm sel felaketlerinde zarar görmüş ve evleri bir bir yapılan halkımızın bütçesi. Bu bütçe, dünyada yaşanan iklim krizinin yansıması olarak Muğla'da, Antalya'da ve diğer illerde yaşadığımız orman yangınlarında canları pahasına mücadele eden ve yaralarını sarmak için seferber olduğumuz milletimizin bütçesidir. Bu bütçe, Elazığ, Malatya, İzmir'de yaşanan depremin ardından söz verdiğimiz gibi kimseyi mağdur etmediğimiz, bize güvenen kardeşlerimizin bütçesidir. Bu bütçe, ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmasın hedefiyle imkanı olmayan vatandaşlarımıza konut sağlayan, kentsel dönüşüm faaliyetlerini icra eden, on dokuz yıl içinde 200 milyar lira yatırımla 1 milyon 50 konut inşa eden TOKİ'nin bütçesidir. Bu bütçe belediyelerimizin altyapı çalışmalarına hassasiyetle ve adaletle yirmi yılda toplam 80 milyar destek veren İller Bankasının bütçesidir. Bu bütçe, 2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizle 67 milyon metrekareyi tamamlayan, Başkentimizde geçen ay açılışını yaptığımız millet bahçeleriyle halkımıza nefes aldıran bir bütçedir.

Bu bütçe, 81 ilde iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; tarım, orman, enerji, sanayi, ulaştırma, altyapı ve atık gibi konularda Ulusal İklim Stratejisi ortaya koyan eylem planıyla 541 faaliyet yapan bakanlığın bütçesidir. Bu bütçe, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde müsilaj problemleriyle etkili bir şekilde mücadele eden, sıfır atık projeleriyle 3 milyon ton sera gazı salınımını önleyen, yüz milyarlarca ağacımızı kurtaran ve tam 30 milyar liralık bir kazanç elde etmemizi sağlayan bir bütçedir."

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, iklim değişikliğinin küresel bir mesele olarak tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu kaydetti.

Usta, Türkiye'nin iklim değişikliği ve uyum konusunda yoğun bir gündemi olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliğiyle mücadele sadece uluslararası ve ulusal değil, yerel paydaşların da sürece katılımı açısından kaçınılmazdır. Şehirler iklim değişikliğine sebep olan sera gazı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olmakla birlikte iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan en çok etkilenen yerleşim yerleridir. Bu sebeple kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planlarının yapılması ve uygulanması, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmayı sağlamaktadır." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Türkiye'nin eskiden havada bir hava ambulans uçağı, helikopteri olmazken, bugün kışın yolları kardan kapanan yerlere havalanan ambulansları olduğunu ifade etti. Yegin, devletin bu hizmeti bütün bölgelerde, bütün şehirlerde hiçbir renk, ten, etnik köken, mezhep, gelir düzeyi ayrımı yapmadan ve kuruş ücret talep etmeden sunduğunu vurguladı.

Devletin vatandaşın yanında olduğuna işaret eden Yegin, afetlerde, kentsel dönüşümde daha önce hiç olmayanları hayata geçirmiş bir devlet konumuna gelindiğini de söyledi.

Yegin, "Daha alacak çok mesafe, gidecek çok yol, bu millete sunulacak çok daha güzel hizmetler ve erişmemiz gereken çok daha büyük standartlar var diyoruz." diye konuştu.