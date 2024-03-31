Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve sandığa gitmekte zorluk yaşayan seçmenler, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle oy verecekleri okullara götürüldü.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen ancak hastane ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar, sağlık ekipleri eşliğinde araçlarla oylarını kullanabilmeleri için sandıklara taşındı.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde inme tedavisi gören 88 yaşındaki Mehmet Özen de bu hizmetle oyunu kullanabilen hastalardan biri oldu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya yürüyerek gittiğini bu seçimde ise oy kullanmaya sedye ile gideceğini belirten Özen, "Üzülüyordum oy kullanamayacağım diye. Bu imkanı verdiği için, beni mutlu ettiği için devletimiz sağ olsun." dedi.
Beyin kanaması sonrası felç geçiren ve hastaneden tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı okula götürülen 61 yaşındaki Ali Osman Bilgiç ise sağlanan imkan nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Bilgiç, "Devlete çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir imkan sağladılar. Hiç ummadım, Avrupa'daki çoğu ülkede hastanın oy kullanması yoktu. Ülkemizden, demokrasinin her şeyinin uygulandığı ülke olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Hastanede tedavi gören seçmenlere oy hakkı sağlandı - Son Dakika
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandı. Zolan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin önemine vurgu yaptı ve sonuçların güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Gölköy Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullandı. Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü belirtti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ailesiyle birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Hamzabey Ortaokulu'nda kullandı. Vali Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi çerçevesinde oy kullandı. Vali Aksoy, seçim sürecinin huzur ve güven içinde devam ettiğini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyeleri, yöresel kıyafetleriyle sandığa giderek oylarını kullandı. Yörükler, kültürlerini yaşatmak amacıyla oy kullanacakları okula Türk bayraklarıyla birlikte gitti. Dernek başkanı, oylarını kullandıkları için vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı. Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı. Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte sandığa giderek oy kullandı. Seçimlerin demokratik bir şekilde geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini ve söz sırasının seçmende olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, seçimlerin olgunluk içinde tamamlanmasını ve sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin il için hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
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