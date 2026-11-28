Sahaya giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yasal işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'deki Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Kanunda bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.
İzmir'de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldı.
8 Kasım tarihinde oynanan karşılaşmada tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giriş yapan Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu kanunda müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenleme kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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