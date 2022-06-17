Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

17.06.2022 11:44

Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Teşkilatı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Ersoy'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle huzurunuzdayız. Mavi vatan denizlerimizden asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan, özellikle son yıllarda denizlerde yardıma ihtiyacı olan mazlumlara yaşam umudu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son teknolojiye sahip platformları, etik ve ahlaki açıdan yüksek nitelikli iyi eğitilmiş personeli ve şanlı tarihimizden aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevini büyük bir başarı ile yerine getirmektedir. Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonu ile gösterdiğin yolda büyük bir başarı ile görevini yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, aynı azim ve kararlılıkla bundan sonra da denizlerimizin teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygular ile huzurunuzda tazim ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

YORUMLAR
500
Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement