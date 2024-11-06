Şahin'den Yargı Reformu Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Şahin'den Yargı Reformu Çağrısı

İsa Mesih Şahin, gençlerin KYK borçları ve adalet reformu için iktidara çağrı yaptı.

06.11.2024 17:47
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, "İktidara çağrımız; gelin, Türkiye'nin önemli sorunlarına yönelik bir adalet reformunu milletin derdine derman olacak şekilde birlikte yapalım." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredilerinin geri ödemesiyle ilgili kanun teklifi sunduklarını anlattı.

Bu kredilerin gençler için önemli bir destek sağladığını ancak özellikle işsiz gençlerin geri ödemelerinde sıkıntı yaşadığını belirten Şahin, burs tutarında artış olduğuna ancak oransal olarak düşüş görüldüğüne dikkati çekti. Şahin, öğrenimlerini tamamlayan gençlerin iş bulamamalarına rağmen 2 yıl içerisinde kredilerini ödemek zorunda olduğunu ve icra takipleriyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

İşsiz olan gençlerin sırtından bu yükü almak için hazırladıkları kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildiren Şahin, "İşsiz olan gençlerimizin KYK kredi ödemelerinin başlatılmaması için bir kanun teklifi. Umarım iktidar ve muhalefet partilerinden gençlerimiz adına gereken destek verilir. Bu konuyu gündem yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemenin büyük beklenti oluşturduğunu ancak bunu karşılayamadığını söyleyen Şahin, "Türkiye'de yargı organının önemli sorunları var. Uzayan yargılamalar, kürsüdeki liyakat sorunu, yargıdaki şaibeler gibi önemli sorunlar var. Yargı organının tıkanan sistemini açmak adına maalesef yapısal bir düzenleme Paket'in içerisinde göremedik." ifadelerini kullandı.

"Ülkedeki cezasızlık algısını kaldıracak bir düzenleme gerekir"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, Türkiye'de adalet bekleyen kitlesel mağdurlar olduğunu ancak bu konuda da 9. Yargı Paketi'nde bir çözüm göremediklerini belirterek, düzenlemede yer alan bazı maddelerde ise Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararlarının yok sayıldığını söyledi.

Şahin, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Derdimiz, Türkiye'nin gerçekten bir adalet reformuyla buluşturulması. Süresiz nafaka uygulamasının hakkaniyet ölçüsünde yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adil bir emeklilik sistemine ihtiyacımız var. Adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz rejimi düzenlemesi de bir beklentidir. Burada kamuoyundaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak şekilde bir düzenleme gerekir. İktidara çağrımız; gelin, Türkiye'nin önemli sorunlarına yönelik bir adalet reformunu milletin derdine derman olacak şekilde birlikte yapalım."

Kaynak: AA

İsa Mesih Şahin, Politika, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahin'den Yargı Reformu Çağrısı - Son Dakika

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