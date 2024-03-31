Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Seçimi Kazandı

Politika

Kesin olmayan sonuçlara göre Elazığ Belediye Başkanlığı seçimini kazanan ve güven tazeleyen Şahin Şerifoğulları, "Bugün, sizlerin desteği ve dualarıyla gerçekleşen büyük bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu zafer Elazığ'ımızın zaferidir. Bu başarı geleceğimizin zaferidir. Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin zaferidir" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin belediye başkan adayı ve mevcut başkan Şahin Şerifoğulları yüzde 38,01 oranında oy alarak seçimi kazandı. Yaşanan zaferin ardından Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaşa seslendi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin yine bir demokrasi zaferiyle sonuçlandığını dile getiren Şerifoğulları, "Vatandaşlarımız demokratik haklarını sandığa giderek, en güzel şekilde kullandı ve milli irade bir kez daha tecelli etti. Bugün, sizlerin desteği ve dualarıyla gerçekleşen büyük bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu zafer Elazığ'ımızın zaferidir. Bu başarı geleceğimizin zaferidir. Bu zafer, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün aziz şehrimizin zaferini kutluyoruz. Bu zafer, birlikte çalışmanın, ortak hedeflere doğru ilerlemenin ve geleceğe olan inancımızın bir ifadesidir. Bu zafer beş yıldır ortaya koyduğumuz samimiyetin, emeğin ve bu şehrin yarınlarına dair kurduğumuz hayallerin ve bu hayalleri bir bir gerçekleştirmiş olmanın ifadesidir. Bugün artık hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun kazanan Elazığ'ımızdır. Bugün artık yeni bir gündür. Bu seçim sürecinde gösterdiğiniz güvene, desteğe ve katılıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin duası ve desteği olmadan bu başarı asla mümkün olmazdı" diye konuştu.

Şerifoğulları, "Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki beş yıl boyunca şehrimizin daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha gelişmiş bir düzeye taşımak için canla başla ve daha da önemlisi ilk günkü aşkla çalışma zamanıdır. Her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmak, altyapısı ve üst yapısıyla bölgede lider bir şehir olmak için gecemizi gündüzümüze katma vaktidir. Bunu geçtiğimiz beş yılda birlikte omuz omuza başardık. Yine başaracağız. Çünkü biliyoruz ki birlikte hareket ettiğimiz sürece, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Birlikte el ele vererek, daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Hemşehrilerimizin bize ve partimize olan güven ve teveccühüne layık olmak için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Destekleriyle bize güç veren bu aziz makama bizleri yeniden layık gören çok değerli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. ve elbette bizlere yeniden bu aziz şehre hizmetkar olma görevini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ