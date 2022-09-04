Başkan Tahmazoğlu'nun esnaf gezileri sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için yeni projelere imza atarken mahalle ziyaretleri ile de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlçede kendisine iletilen talepleri yerinde dinleyen Başkan Tahmazoğlu, ilçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

"Yeni projeler üretiyoruz"

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. İlçemizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - GAZİANTEP