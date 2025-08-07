Sahte Diplomalar Ulusal Güvenlik Sorunudur

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, sahte diploma ve ehliyet soruşturmalarına ilişkin, "Bunun, bir bakıma kamudaki çürümüşlüğün boyutunu ortaya koyan bir gelişme olup, ucu kime dokunursa dokunsun mutlak suretle sonuna kadar üzerine gidilmesi gereken son derece önemli bir konu olduğunu vurgulamak isteriz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlediğini hatırlattı.

Devletin en kritik kurumlarına ait sistemlere, sahte e-imzalar ve çalıntı kimlik bilgilerinin kullanılarak sızılmasının, Türkiye'nin bilgi altyapısının çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkça ortaya koyduğunu öne süren Bekin, "Deyim yerindeyse bu bir idari zaaf değil, bir ulusal güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Ortaya çıkarılan diploma, ehliyet gibi skandallar zinciri toplumun vicdanını derinden yaralayan vahim gelişmelerdir. Bunun, bir bakıma kamudaki çürümüşlüğün boyutunu ortaya koyan bir gelişme olup, ucu kime dokunursa dokunsun mutlak suretle sonuna kadar üzerine gidilmesi gereken son derece önemli bir konu olduğunu vurgulamak isteriz." sözlerini sarf etti.

Bazı eğitim kurumu yöneticilerine verilen ısmarlama akademik ve bilimsel başarı ödülleri ile hakemli dergilerdeki makalelerle ilgili iddiaların, yozlaşmanın ürünü olduğunu söyleyen Bekin, bir dönem Afrika, Asya ve Balkanlar'ı kasıp kavuran sözde ödüllerin geçmişte Türkiye'deki bazı kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından da alındığına dikkati çekti.

Doğan Bekin, "YÖK'ü, şaibeli ve para karşılığı ödül dağıtan kuruluşlar tarafından haksız ödüller alan üniversite rektörlerinin bir an önce ortaya çıkarılması amacıyla göreve çağırıyoruz." diye konuştu.