Sahte dolar tedirginliği ve Elçi'nin anısı - Son Dakika
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Politika

Sahte dolar tedirginliği ve Elçi'nin anısı

Gergerlioğlu, sahte dolarla ilgili piyasanın tedirgin olduğunu ve Elçi'yi unutmayacaklarını açıkladı.

28.11.2024 14:46
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sahte dolar nedeniyle piyasa büyük bir tedirginlik yaşıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği toplantısında, dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsattı. Elçi'nin, çok saygın bir hukukçu ve vicdanlı bir insan olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, Elçi'nin, haksızlıklara karşı destansı bir mücadele verdiğini ancak çatışmaların ortasında hayatını kaybettiğini belirtti. Gergerlioğlu, Elçi'yi unutmayacaklarını ifade etti.

Ülkeye 600 milyon dolar değerinde sahte dolar girişi olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, bunların sahte olduğunu ATM'ler ve para sayma makinelerinin ayırt edemediğini anlattı. Gergerlioğlu, "Sahte dolar nedeniyle piyasa büyük bir tedirginlik yaşıyor." dedi.

Ön lisans biyokimya alanlarından mezun olanların atanamadıklarını belirten Gergerlioğlu, bu bölüm mezunlarına, üniversitelerin araştırma hastanesi laboratuvarlarında ve kamu atamalarında bu bölüm mezunlarına yetki verilmesini, ayrıca Sağlık Bakanlığı personel alımlarına dahil edilmesini istedi.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyesi olduğunu belirterek, "Bu, sadece hastanelerde yolsuzluk olmayabilir, başka kurumlarda da olabilir. Şu anda da devam eden yolsuzluklara, bebek ölümlerine karşı Komisyon olarak bir şeyler yapabiliriz. Etkin bir araştırma ile daha sonra da istismar edilecek durumları önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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