Sahte ekspertizle vatandaşlık operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte ekspertizle vatandaşlık operasyonu: 72 gözaltı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek göstererek 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon düzenlendiğini, 72 şüphelinin yakalandığını ve 7 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Polis Teşkilatının koordinasyonuyla suç örgütleri ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildi.

'687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi'

Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.

'16 ilde operasyon: 72 şüpheli yakalandı'

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandığını belirten Gürlek, ayrıca bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, söz konusu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı.

Gürlek paylaşımında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ve süreçte görev alan kamu görevlilerini tebrik etti.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Kayyum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Sahte ekspertizle vatandaşlık operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:35
Süper Lig’de yeni dönem Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:50:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte ekspertizle vatandaşlık operasyonu: 72 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.