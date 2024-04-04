Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Sakarya\'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Sakarya'nın Karapürçek, Geyve, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edilmedi. AK Parti temsilcilerinin verdiği dilekçeleri inceleyen İlçe Seçim Kurulları, itirazları reddetti. Serdivan ilçesinde ise CHP temsilcilerinin oyların yeniden sayılması talebi de reddedildi. İlçe seçim kurullarının ret kararına karşı parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

04.04.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek, Geyve, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edilmedi.

AK Parti temsilcilerinin, Karapürçek'te 35 sandıktaki 512, Kaynarca'da 80 sandıktaki 827 ve Geyve'de 158 sandıktaki 1632 geçersiz oyun yeniden sayımı için verdiği dilekçeleri inceleyen İlçe Seçim Kurulları, itirazları reddetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Karapürçek'te Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Murat Çoruhlu 3 bin 857, AK Parti'nin adayı Ümit Bodur 3 bin 807 oy; Kaynarca'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kadir Yazgan 8 bin 204, AK Parti'nin adayı Mustafa Özer 7 bin 452 oy ve Geyve'de Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selçuk Yıldız 11 bin 439, AK Parti'nin adayı Metin Atalay 11 bin 145 oy almıştı.

Serdivan'da da itiraz reddedildi

CHP temsilcilerinin Serdivan ilçesinde 126 sandık için oyların yeniden sayılması talebi de İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Serdivan'da AK Parti'nin adayı Osman Çelik 31 bin 319, CHP'nin adayı Aydoğan Arslan 29 bin 654 oy almıştı.

İlçe seçim kurullarının ret kararına karşı parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA

Karapürçek, Serdivan, Kaynarca, AK Parti, Sakarya, Geyve, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
13:50 Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu İşte MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son hali Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 17:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement