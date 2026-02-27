Sakaryabaşı Rehabilitasyon Projesi Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya Nehri'nin kaynaklarından, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nın kuruma noktasına gelmesi üzerine başlatılan Sakaryabaşı Kaynak Koruma ve Mesire Havuzu Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin, "Arkadaşlarımız, DSİ, bu çalışmanın sonuçlarını, meyvelerini şu anda arkamızda gördüğünüz şekilde Sakarya Nehri'nin çıkış noktasını, tekrar eski haline getirmiş oldular. Diliyorum inşallah bir daha böyle bir şey yaşamamış oluruz. Zaten o izinsiz yapılan işlemlerle ilgili de gerekli hukuki süreçler yürüyecek." dedi.

Bakan Yumaklı, Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı Kaynak Koruma ve Mesire Havuzu Rehabilitasyon Projesi'ni inceledikten sonra yaptığı açıklamada, su konusunun çok önemli olduğunu, özellikle 2023 yılından beri bu konunun çeşitli vesilelerle konuşulduğunu ve yaşandığını söyledi.

Son 23 yılda bugünkü rakamlarla 4,7 trilyon lira bedelli 11 binin üzerinde su ve sulama tesisi, baraj ve suyla alakalı yatırım yapıldığını belirten Yumaklı, bu yıl da 300 tesisin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) tamamlamasıyla vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı.

Yumaklı, Eskişehir'e de son 23 yılda 34 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldığını belirterek, 172 tesisin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Sakarya Nehri'nin başlangıç noktası olan Sakaryabaşı'nın nehrin can damarlarından biri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki su akışı, hem iklim değişikliğinin etkisi ama maalesef ki belediyenin bu sit alanında herhangi bir şekilde izin almaması ve hatta herhangi bir mühendislik hususunu gözetmemesiyle birlikte kurumuştu. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmaları başlattılar. Özellikle vekillerimiz, il başkanımız, valimiz, yani Eskişehir ile ilgili derdi olan kimler varsa bu konunun halledilmesiyle ilgili hep birlikte çaba gösterdik. Arkadaşlarımız, DSİ, bu çalışmanın sonuçlarını, meyvelerini şu anda arkamızda gördüğünüz şekilde Sakarya Nehri'nin çıkış noktasını tekrar eski haline getirmiş oldular. Diliyorum inşallah bir daha böyle bir şey yaşamamış oluruz. Zaten o izinsiz yapılan işlemlerle ilgili de gerekli hukuki süreçler yürüyecek."

Eskişehir'de bu yıl 5 milyon 26 fidan toprakla buluşacak

Bakan Yumaklı, Eskişehir'deki yatırımlara değinerek, şunları kaydetti:

"2 milyar lira maliyetli İlyaspaşa Sulaması'nı inşallah 44 bin dekarlık bir alanı sulayacak bir yatırımı, bu yıl tamamlamış olacağız. Yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacak 3 yatırımı, bu yıl hizmete almış olacağız. Eskişehir'e içme ve sulama suyu sağlayan Karacaşehir regülatörünün yapımını da önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Herkesin uzunca bir süredir beklediği Alpagut Göleti'ni de inşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bunlar değil sadece. Biz, 2026 yılındayız. Eskişehir'in plakası 26. dolayısıyla Eskişehir, 2026'yı plaka yılı olarak görüyor. Biz de bu manada özellikle 2026'da 5 milyon 26 fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatana bir katkı da Eskişehir'den yapmış olacağız."

Bakan Yumaklı'ya, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti.