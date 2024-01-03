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Salihli Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Salihli Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Salihli Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis üyeleri, toplantıda 4 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Ayrıca, Denetim Komisyonu üyeleri seçildi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanlarının ücret tarifeleri belirlendi.

Salihli Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
03.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:46
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Salihli Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 4 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Salihli Belediye Meclisi olarak 2024 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların, güzel şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim. Sevinçleriyle ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Değerli hemşehrilerim; meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, daire müdürlerim ve mesai arkadaşlarım, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıkla ve mutlulukla dolu güzel yıllar diliyorum. Cenab-ı Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" dedi.

Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partiler adına, MHP Grup Sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup Sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Serdar Özkahraman da, meclis üyelerinin, belediye çalışanlarının ve Salihli halkının yeni yılını kutladı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilk olarak Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona, MHP'den Metin Durmaz ve İbrahim Curacı, CHP'den Abdülkadir Yavuz Özdem ve Tamer Aluş ile AK Parti'den Fethi Söğüt oy birliği ile seçildi. Başkan Kayda, Denetim Komisyonu'na seçilen meclis üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

Toplantıda ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanlarında (GES-RES-JES-HES) İmar Planlarının ücret tarifelerinin belirlenmesiyle ilgili Plan Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarından gelen raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 1 Megawatt (MW) büyüklüğe kadar olan tesisler için 70 bin lira İmar Planı Harcı alınması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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