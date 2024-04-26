Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ağırladı - Son Dakika
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Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan\'ı ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un potansiyelini daha ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Başkan Doğan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

26.04.2024 15:55  Güncelleme: 16:04
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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarımdan sanayiye, turizmden eğitime her alanda önemli bir potansiyele sahip olan Samsun'u daha ileri bir noktaya taşımak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Işıkhan'a, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, ve AK Parti il teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulundu. Başkan Doğan, ziyaret sırasında kentte gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili Bakan Işıkhan'a bilgi verdi. Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Işıkhan, Başkan Doğan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Doğan ise Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin merkezi ve lokomotif kenti olduğunu belirterek, "Tarımdan sanayiye, turizmden eğitime her alanda önemli bir potansiyele sahip olan Samsunumuzu daha ileri bir noktaya taşımak için aralıksız çalışıyoruz. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Şeref defterinin imzalanıp hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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