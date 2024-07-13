Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehir Hastanemize ulaşımı sağlayacak tramvay hattımızın güzergahıyla ilgili de çalışmalar sürüyor" dedi.
Samsun Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarında devam eden çalışmaları Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve Milletvekili Ersan Aksu ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Doğan, "Bölgemizin en büyük kamu yatırımlarından biri olan Şehir Hastanemiz teknolojik altyapısı ile çevre illerimize de hizmet edecek potansiyelde olacak. Hastanemize ulaşımı sağlayacak tramvay hattımızın güzergahıyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Hastanemizin en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunulması için çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şehir Hastanesi için tramvay hattı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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