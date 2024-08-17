Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Meclisi'nde 45 madde karara bağlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Kapanış Toplantısı'nda ilgili komisyonlardan meclise havale edilen 45 gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Kapanış Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonlardan havale edilen 45 maddenin görüşüldüğü toplantıya Kadamut, Aşağıavdan, Gürgendağ, Çorak, Kapaklı, Çivril, Uzgur, Kuşçulu, Çandır, Demirbükü ile Kızıloğlak Mahallelerinin sakinleri ve muhtarları da meclise gelerek İlkadım sınırları içerisinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi alanının aynı bölgede büyütülmesi maddesine karşı çıktılar.

İbrahim Güven: "Tesisin vatandaşımıza zarar veriyor olması bizleri üzüyor ve sıkıntı veriyor"

Konu hakkında söz alan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, "İlkadım'ın büyüme alanı güneye doğrudur. Bu tur tesislerin söz konusu alanda olup da vatandaşımıza zarar veriyor olması bizleri üzüyor ve sıkıntı veriyor. 20 yıl önce yapılan tesisin kokusunun giderileceği ve aksayan yönlerinin giderilmesi konusunda rica ediyorum. Çok özel çalışmalar, araştırmalar yapılması. Buradaki tesisin devamının oradaki insanlara sıkıntı vereceğini görüyoruz. Bu konuda belediyemizin böyle bir kararı çıkıyor ama yeni alan için çalışma yapılması konusunu rica ediyorum" dedi.

Daire Başkanı Tulumen: "Söz konusu alanda 6 milyon dolarlık bir yatırım var"

SBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, tesisin aynı bölgede büyütülmesi teklifi hakkında, "Merkez Katı Atık Depolama Sahamız, 13 ilçenin oluşan çöplerini depolama yapıyor. Bu alanda günlük yaklaşık 800 ton çöple depolama yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz bakanlık tarafından denetleniyor. İlerideki senaryolularımızdan bir tanesi de 2030 yılı itibarıyla katı atıkların yakma yöntemiyle bertaraf edilmesidir. Bunla ilgili kendi dairemiz, üniversiteler ve bakanlık ile Samsun'da buna en uygun nokta nerede çalışmasını başlattık. Bu tür alanların yeni alanlarının seçilmesinde mevcut alanların devam tercih edilir ki aynı sorunları başka alanlara taşımamak içindir. Mevcut tesiste çok ciddi altyapımız var. Burada sera, kurutma tesisi, atık ve gaz temizleme üniteleri, fermantasyon tesisi gibi 6 milyon dolarlık bir yatırım var. Bunların hepsini kapatıp, başka bir yere taşımak, açmak aynı sorunları hem ekolojik hem sosyolojik hem de ergonomik anlamda uygun olmadığından mevcuttaki sahaların yanı tercih ediliyor. Mevzuat olarak da bunu yapmak bizim sorumluluğumuz. Bizim Samsun'da oluşan çöpleri koyabileceğimiz başka bir alan da yok" diye konuştu.

Civar sakinleri: "Tesisin başka bir yere taşınmasını istiyoruz"

Meclis toplantısına katılan muhtarlar ve civar sakinleri, "Şu anda tesisin çevresinde 50 dönümlük alanda çöpler mevcut. İlgililerle de duruma bakabiliriz. Sularımız zarar gördü. Buranın yetkiler tarafından incelenmesi lazım. Çöp tesisin içi değil, dışı da doldu. Oraya yapılan yatırımlar bizim sorunumuz değil. Oradaki pisliği ve kokuyu yıllardır biz çekiyoruz. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Tesisin başka bir yere taşınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Başkanvekili Soğuk: "Yeni bir alan çalışması ile ilgili Başkanımız Halit Doğan'ın talimatı oldu"

Söz konusu tesisin başka ve insan yerleşkesine uzak bir alanda konuşlandırılması için Başkan Halit Doğan'ın talimatı olduğuna değinen Nihat Soğuk, "Yeni bir alan çalışması ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın talimatı oldu. İnşallah şehrimize daha sağlıklı, uzun ömürlü ve çevreyi rahatsız etmeyen bir tesis inşallah kazandırılacak. Çünkü bu şehrin atıkları var. Atıkları da bir yerde bertaraf etme zorunluluğu var. Gelişmiş şehirlerde rahatsız edici olmayan ortamların tesis edildiği bir ortamı belediye olarak biz de yakalamak zorundayız. 20 yıl önce yapılmış bir tesisi, bugünkü şartlarda amacından uzaklaştığını vatandaşlarımızın da gerek belediyeye gerek meclise gelmeleriyle bunu görmüş olduk. Duyarlı meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımızın gayret ve talimatlarıyla bu sıkıntı bertaraf edilecektir. Bugünkü kararımızın hem şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum hem de yeni alanın bir an önce hayata geçmesi açısından ilgili arkadaşları göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Madde, oy çokluğu ile kabul edilirken, toplantıya katılan vatandaşlar ise karara tepki göstererek, meclisten ayrıldılar.