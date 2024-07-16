Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sahilinde Estetik ve Kullanım Kalitesini Artırıyor

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Atakum sahilimizin estetik ve kullanım kalitesini sürekli olarak artırmak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kaldırım taşlarından çiçeklere, peyzaj düzenlemelerinden temizlik işlemlerine kadar her detayı özenle yürütüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum sahilinde yürüttüğü özenli çalışmalarla hem doğal yaşamı koruyor hem de ziyaretçilerin konforunu ön planda tutarak sahil bandını güzelleştiriyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile sahil bandının estetik ve fonksiyonel açıdan en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Atakum'da yürütülen sahil çalışmalarına değinen Başkan Doğan, "Atakum Sahilimiz bizim için çok kıymetli bir alan. Bu nedenle bu güzel sahil bandını her birimizin gurur duyacağı bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında sahil alanındaki yeşil bölgelerde her gece sulama yapılıyor, düzenli olarak çim biçimi ve gül adalarındaki ot temizleme işlemleri gerçekleştiriliyor. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gübreleme faaliyeti gerçekleştirilirken, kaldırımlardaki ağaçlar da tankerlerle sulanıyor. Ağaç ve çalıların budama, form verme ve bakımı ekipler tarafından periyodik olarak yapılıyor. Yürüyüş yolları süpürge araçları ve tankerlerle sıcak su kullanılarak yıkanıyor. Tüm bu çalışmalar Mavi Bayraklı plaj standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Sahil kanalı, yeşil alanlar ve tuvaletler düzenli olarak ilaçlanıyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz seyyar tuvaletler de hizmet veriyor.

Ayrıca sahildeki bankların, çöp kovalarının, cankurtaran kulelerinin bakımı ve onarımı da düzenli olarak yapılıyor; tabelaların ve demir/ahşap aksanların boyanması, bakımı ve onarımı sağlanıyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra belediye ekipleri tarafından sahil bandında trafik konforunu etkileyen tamiratlar tamamlanarak, kaldırımların onarımı gerçekleştiriliyor. Bisiklet yolu ve sahil yürüyüş yollarındaki çalışmalar da titizlikle sürüyor.

"Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Atakum sahili, sadece şehrimizin değil aynı zamanda bölgemizin önemli bir cazibe merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Samsun'umuz 17 ilçesi ile çok büyük potansiyele sahip bir şehir. Biz de bu potansiyelin bilincinde hareket ediyoruz. Atakum Sahilimiz de hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirdiği, aileleriyle bir araya gelip huzur bulduğu, denizle buluşan bir cennet köşesi konumunda. Sahilimiz, doğal güzellikleriyle olduğu kadar sosyal ve kültürel açıdan da büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle sahilimizin temizliği, bakımı ve düzeni hem şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizin hem de farklı şehirlerden gelen misafirlerimizin memnuniyeti için çok önemli. Bu nedenle bizler bu kıymetli sahil bandını daha da güzelleştirmek herkesin rahatlıkla faydalanabileceği bir ortam haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sahilimizin estetik ve kullanım kalitesini sürekli olarak artırmak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kaldırım taşlarından çiçeklere, peyzaj düzenlemelerinden temizlik işlemlerine kadar her detayı özenle inceleyerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bankların sayısını artırarak daha fazla dinlenme ve sosyalleşme alanı oluşturuyoruz. Çöp kovalarının bakımı ve yenilenmesi konusunda da gereken özeni gösteriyoruz. Çünkü temiz bir çevre hepimizin hakkıdır. Yine hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni seyyar tuvaletimiz de hizmet veriyor. Atakum sahilimiz bizim için çok kıymetli bir alan. Bu nedenle bu güzel sahil bandını her birimizin gurur duyacağı bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN