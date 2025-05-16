Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nde 63 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, komisyonlardan havale edilen 63 gündem maddesi karara bağlandı.

SBB Mayıs Ayı 2. Birleşimine ait toplantı, Meclis Toplantı Salonunda Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda komisyonlardan havale edilen 63 madde görüşüldü. 2024 mali yılı bütçe kesin hesabı da 63 madde arasında görüşülerek karara bağlandı.

Görüşmeler neticesinde 2024 mali yılı gider bütçesi 11 milyar 239 milyon TL olarak, gelir bütçesi 9 milyar 499 milyon TL ve borçlanma 931 milyon 579 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Mecliste kalan 62 madde de görüşülerek karara bağlandı ve mayıs ayı olağan meclis toplantıları sona erdi. - SAMSUN