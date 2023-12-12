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Samsun Canik Belediyesi, Canik Yeni Bulvar Yolu'nu tamamladı - Son Dakika
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Samsun Canik Belediyesi, Canik Yeni Bulvar Yolu'nu tamamladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Yeni Bulvar Yolu'nun yapım çalışmalarını tamamlayarak ilçeye kazandırdıklarını açıkladı. Yolun yapım sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kamulaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni bulvar yolunun vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunması hedefleniyor.

Samsun Canik Belediyesi, Canik Yeni Bulvar Yolu\'nu tamamladı
12.12.2023 - 14:22,
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Yeni Bulvar Yolu'nu ilçeye kazandırarak 20 yıldır gündemi meşgul eden sürece son noktayı koyduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Yeni Bulvar Yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 20 sendedir gündem konusu olan Canik Yeni Bulvar Yolu'nu ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde yapılması yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir gündem konusu olan Canik Yeni Bulvar Yolu'nu gerçekleştirdiğimiz gayretli çalışmalar neticesinde ilçemize kazandırdık. Canik Yeni Bulvar Yolumuzun yapım sürecinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Yapım süreci öncesinde ve sonrasında, yol güzergahı üzerinde bulunan mahallelerimizde kullanım ömrünü tamamlamış yapılarda yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızla birebir görüşme sağlayarak, kamulaştırma sürecini rızaları dahilinde hassasiyetle sürdürdük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle, Canik Yeni Bulvar Yolu güzergahında yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış 31 adedi kentsel dönüşüm çalışmaları, 32 adedi ise kamulaştırma kararına istinaden olmak üzere toplam 63 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Böylelikle, her açıdan örnek bir projeyi ilçemize kazandırarak yaklaşık 20 yıldır gündemde olan Canik Bulvar Yolumuzun yapım çalışmalarına başladık. İlçemize değer katacak bu güzide eserimizi Samsun Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Canik Yeni Bulvar Yolu'nun vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "145 milyon TL yatırım değerine sahip, Canik Yeni Bulvar Yolumuz 30 metre genişliğinde bir yapıya sahip olacak. Soğuksu, Karşıyaka, Uludağ ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimizin ortasından geçen Canik Yeni Bulvar Yolumuz, çevre yolundan başlayıp, Mahmudiye Caddesi'ne kadar devam edecek. Canik Yeni Bulvar Yolumuzun altyapı ve üstyapı çalışmaları ise Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. İlçemizdeki trafik akışını rahatlatacağımız Canik Yeni Bulvar Yolumuzla vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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