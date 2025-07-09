Samsun'da Enerji Nakil Hattı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Enerji Nakil Hattı Projesi Tamamlandı

Samsun\'da Enerji Nakil Hattı Projesi Tamamlandı
09.07.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçeyi kapsayan 9 bin metre uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Projesi'ni başarıyla tamamladı. Proje sayesinde elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan su tedarik sorunlarının önüne geçileceği belirtiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 8 ilçeyi kapsayan 9 bin metre uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Projesi'ni tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin hem bugününü hem de geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam bir altyapı ile taşımak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 9 bin metre uzunluğundaki Enerji Nakil Hattı Projesi, Samsun'un Asarcık, Ayvacık, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayacak şekilde planlandı ve proje aşaması başarıyla sonuçlandırıldı. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği bu proje, Samsun'daki 35 içme suyu terfi merkezinin elektrik enerjisini kesintisiz olarak temin edecek. Böylece elektrik kesintilerinden kaynaklanabilecek su tedarik problemlerinin önüne geçilerek vatandaşlara daha güvenilir ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.

SASKİ ekipleri, sadece enerji nakil hattı çalışmalarını değil, kent genelindeki içme suyu, atık su ve arıtma tesislerinde bakım, onarım ve uzaktan izleme sistemleriyle altyapıyı yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle jeneratör bakımları ve olması muhtemel arıza müdahalelerinde gösterilen hassasiyet, Samsun'un su sistemlerinin kesintisiz çalışmasında büyük rol oynuyor. Öte yandan, bu yıl içinde devreye alınacak yeni su depoları ve atık su terfi merkezleri SCADA sistemine entegre edilerek anlık takip ve hızlı müdahale imkanı sağlanacak. Bu teknolojiyle su altyapısında yaşanabilecek herhangi bir sorun daha kısa sürede tespit edilip giderilebilecek.

"Şehrimizin bugününü ve yarınını inşa ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kentimizin altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Enerji nakil hattı projemiz ile de özellikle elektrik kesintilerinden kaynaklanan su tedarik sorunlarını büyük ölçüde azaltacağız. Bu sayede Samsun'umuzun içme suyu altyapısı daha dayanıklı ve güvenilir hale gelecek. Yaptığımız bu çalışmalarla şehrimizin hem bugününü hem de geleceğini inşa ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da Enerji Nakil Hattı Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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