Samsun'da Mezarlık Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne Devri Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Mezarlık Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne Devri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Samsun\'da Mezarlık Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi\'ne Devri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi meclisinde, ilçe belediyeleri tarafından verilen mezarlık hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyeleri, cenaze hizmetlerinin devriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Nihat Soğuk, defin ücretlerinin mahallindeki tarifelere göre uygulanacağını belirtti.

15.01.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) meclis komisyon toplantısında görüşülen, "İlçe belediyeleri tarafından verilen mezarlık hizmetlerinin Büyükşehir tarafından yapılması" teklifi maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

SBB Meclisi Ocak Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 28 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü komisyonda mezarlık hizmetlerinin devri konusu ele alındı. CHP, MHP, İYİ Parti ve YRP grupları; söz konusu cenaze hizmetlerinin ilçe belediyelerinden alınmasına sıcak bakmadıklarını, bu hizmetlerin yine ilçe belediyelerinin uhdesinde devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca grup başkanvekilleri, yeni duruma göre cenaze hizmetlerinin ilçelerde Büyükşehir tarifesine göre olup olmayacağını sordu.

"Defin ücretlerinde o ilçenin tarifesi uygulanacak"

Meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Nihat Soğuk, "Cenaze hizmetleri, hepimiz için özel günler içeriyor. Hepimizin yakınları vefat ediyor. O gün de hüzünlü günümüzde kamu, eş, dost, herkesin desteğine ihtiyaç duyuluyor. El birliği, imece usulü de bu işler halloluyor. Bunu yaparken iyi niyetli olarak belediyelerimiz bulunduğu mahalde bu tip hizmetleri yapmak üzere de yasanın verdiği veya meclisin verdiği yetki ile de bu hizmetleri yapıyor. Fakat geçen süreçte son 12 yıldır buradayım, zaman zaman meclisimizin eliyle görev değişiklikleri mahallindeki belediyelere devri veya mahallinden Büyükşehre devri gibi bazı hadiseler ile karşılaştık. Bazı zamanlar farklı belediyelerin uygulamalarında olumlu sonuçlar alınırken, farklı belediyelerde ise farklı sonuçlar elde edildiği günlerle karşılaştık. Bunlardan en basiti cenaze aracının olmaması ya da aracın yeterli olmamasından dolayı destek vermemiz, mezarlıkların çevrilmesi, temizliği, cenazelerin sağlıklı bir şekilde defin edilebilmesine kadar ölümden define kadar olan hadisedeki süreci yönetmekle alakalı bir takım sıkıntıların yaşandığı durumlar oldu. Şimdi bir ücret tarifesi yaptık, Büyükşehir uhdesindeki defin tarifesini belirledik. Devralacağımız belediyelerdeki ücreti bizim meclis kararımızın dışında olması gerekir diye düşünüyorum. Defin ücretlerinde mahallindeki karar ne ise ona uyulacak. Ücretle alakalı kafada bir soru varsa bunu bilelim ve bir şüphe oluşmasın" dedi.

"Talep eden belediyelere mezarlık hizmetleri devredilebilecek"

Maddenin kabul edilmesinden sonra talep eden ilçe belediyelerine mezarlık hizmetlerini tekrar devretmek için protokol yapma yetkisi de aldıklarına dikkat çeken Soğuk, "Meclisin açılışında Başkanımız Halit Doğan, 'Bu hizmeti devam ettirmek isteyen veya yapalım diyen olursa, taleplerini karşılıksız bırakmayacağım' demişti. Dolayısıyla Çarşamba ve Bafra Belediye Başkanları bu hizmeti devam ettirmek istediklerini ifade etmişti. Sonuç olarak cenaze hizmetlerini devam ettirmek isteyenlere devri ile alakalı süreci yöneteceğimizi bilmenizi isterim. Bu kararı alırken talep eden belediyelere bu hizmetin devri noktasında bir sıkıntımız olmayacak. İsteyene bunu vereceğiz ama istediği halde de bu hizmeti yerine getiremeyen belediyeler var. Buralara da biz Büyükşehir eliyle bu eksikliği gidermek istiyoruz. Sağlıklı hizmet vermek adına bir gündem maddesidir. Bu geçiş döneminde bir mağduriyet oluşmaması adına da daire başkanımız 7/24 taleplere karşılık verecek" diye konuştu.

Teklif, maddeye "İsteyen belediyelerle hizmetin devrilmesi adına protokol yapılması ve ayrıca yapılacak protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi" şerhinin koyulması ile değiştirilerek kabule sunuldu. Teklif, oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyonda görüşülen maddelerin tamamı karara bağlanmak üzere SBB Meclisi'ne havale edildi. SBB Ocak Ayı Kapanış Meclisi, 17 Ocak Cuma Günü yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'da Mezarlık Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne Devri Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika

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