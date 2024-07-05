Samsun\'da Mobil Zabıta Çözüm Merkezi Hizmete Girdi

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile ilçede hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunduklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede hayata geçirdikleri Mobil Zabıta Çözüm Merkezi ile vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, talepleri hızlı bir şekilde yerinde getirdiklerini ifade etti. Mobil Zabıta Çözüm Merkezinin ilçenin tüm mahallerinde hizmet verdiğine işaret eden Başkan Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunuyoruz" dedi.

Çözüm odaklı belediyecilik

Vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle dinlediklerini ifade eden Sandıkçı, "Hemşehrilerimizin dilekçe kabul işlemlerini de burada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talep bildirimleri sonrasında süratle harekete geçerek, talepleri hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Mobil Zabıta Çözüm Merkezimizle tüm mahallelerimizde hizmet veriyoruz. Çözüm belediyeciliği anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunuyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN