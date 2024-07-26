Samsun'da Öğrencilere Yaz Tatili Programları - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Öğrencilere Yaz Tatili Programları

Samsun\'da Öğrencilere Yaz Tatili Programları

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri yaz tatilinde eğitim programları ile eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya getirdiklerini ifade etti. Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde yaz tatili programlarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenip yeteneklerini keşfettiği verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerine katkı sağlıyoruz' dedi.

26.07.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri yaz tatilinde eğitim programları ile eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya getirdiklerini ifade etti.

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünde yaz tatili programlarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenip yeteneklerini keşfettiği verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Çocuklar kitaplarla buluştu

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezinde ilkokul düzeyindeki öğrenciler için kitap okuma etkinlikleri ve zihinsel gelişime katkılar sunan aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirten Sandıkçı, "Öğrencilerimizin yaz tatili sürecini verimli bir şekilde geçirmelerini önemsiyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimizi, bilişsel gelişim sürecine katkılar sağlayan eğitici ve eğlenceli aktivitelerle buluşturuyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz yaz tatili programlarımız çerçevesinde, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve okuma düzeylerini ilerletmeleri adına kitap okuma etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Yetenekler keşfediliyor

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünün yaz tatili sürecinde öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle ziyaret edildiğine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, yaz tatilinde öğrencilere yönelik bilim ve teknoloji alanında eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimizi yaz tatili döneminde bilim ve teknoloji alanında eğitimlerle buluşturuyoruz. Özel olarak oluşturduğumuz laboratuvarlar ve keşif alanlarında, öğrencilerimizle birlikte deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaz tatili sürecinde bilim ve teknoloji alanında sürdürdüğümüz eğitimlerle öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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