Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali

22.04.2026 14:15
Samsun'da düzenlenen festivalde 9 ülkeden 113 çocuk geleneksel danslar sergiledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali" kapsamında çeşitli dans gösterileri gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenleniyor.

Festival kapsamında 9 ülke ve bölgeden 113 çocuğun katılımıyla başlayan etkinliklerin 2. gününde geleneksel kıyafetli çocuklar halk oyunları gösterileri sundu. Programda ayrıca Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri de halk oyunları gösterisi sergiledi.

Bulvar AVM'de düzenlenen etkinliğe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin Türk dünyası açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Topsakal, "Mottomuz Türk dünyası geleceğimiz, Türk dünyası bölgede güvenli alan. Bizim devletimiz de bu konuda büyük çalışmalar yürütüyor. Cumhur İttifakı da hem Cumhurbaşkanı'mız hem Devlet Bahçeli Beyefendi biliyorsunuz bu konuda büyük bir çaba gösteriyorlar ve biz de huzur ve refah içinde devletimizin gücüyle bu bölgede sakince yaşıyoruz." dedi.

Festivalin çocuklar üzerinden uzun vadeli bir birliktelik hedeflediğini vurgulayan Topsakal, "Biz şunu umuyoruz, çocuklarla o yüzden bu festivali yapıyoruz. Çocuklarımız birbirini daha iyi tanırsa, çocuklar bir araya gelirse bu dünya daha da güçlenir, Türk dünyası daha da güçlenir." ifadelerini kullandı.

Samsun'un Türk dünyası açısından bir buluşma noktası olmasını arzu ettiklerini belirten Topsakal, etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirerek Türk dünyasının kalplerde ve eğitimle inşa edildiğini ifade etti.

Topsakal, "Türk dünyası sloganlarla kurulmaz. Türk dünyası vardır diye var olmaz. Bir şeyler yapmak zorundasınız. 1992'den bu yana yürütülen projelerle tam 16 bin çocuk Türkiye'ye gelmiş, binlerce çocuk okutmuşuz, 150 bin çocuk okutmuşuz. Türk devleti büyük öğrenci projesi yapmış." ifadelerini kullandı.

Samsun'un bu süreçte önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Topsakal, "Samsun çok büyük bir şehir. Karadeniz'in incisi. Dünyanın en güzel şehirlerinden. Cumhuriyet'imizin kurucu iradesi. O zaman bu iradenin de Türk dünyasına sahip olması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

