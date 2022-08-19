Başkan Sandıkçı: "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı: "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz"

19.08.2022 19:30
Başkan Sandıkçı: "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz"

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Samsun AK Parti Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Hacınaipli ve Düzardıç mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hacınaipli ve Düzardıç mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Belediye olarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinliyoruz. Sahada vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Belediye olarak ilçemizdeki tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere her zaman yanındayız" dedi.

Kırcalı ile Sandıkçı, Hacınaipli ve Düzardıç Mahallesi'nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. İlçede yol çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde tüm mahallelerimizde yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize modern yollar inşa ederek vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli ulaşım sağlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, AK Parti, Samsun, Canik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı: 'Vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz' - Son Dakika

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