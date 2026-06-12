Samsun Meclisi'nde 38 madde kabul edildi - Son Dakika
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Samsun Meclisi'nde 38 madde kabul edildi

Samsun Meclisi\'nde 38 madde kabul edildi
12.06.2026 16:22  Güncelleme: 16:25
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Atakum sahili tartışılırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sahili beğendiği belirtildi. Ayrıca sel zararı ve şehit astsubayın adının sokağa verilmesi gibi maddeler de kabul edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde komisyonlardan havale edilen 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

SBB Haziran ayı 2. birleşimine ait meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen maddelerin görüşüldüğü toplantıda Atakum sahilinin gündeme gelmesi üzerine konuşan Nihat Soğuk, 2 gündür Samsun'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sahili gezdiğini ve çok beğendiğini belirtirken, muhalefet üyelerinin sahildeki bazı problemleri dile getirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz'ın da sahili beğendiğini ifade eden Soğuk, ayrıca şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ve ekibi de Samsun Atakum sahilinde yürüyüş yaptılar. Birçok ülkede olmayan sahil Samsun'da var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da yürüyüşten çok mutlu oldu. Sahilimiz çok uzun. O gün katkı verenlere ve şu anda emek verenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Atakum sahili Samsun'un markasıdır. Yanlış bir şey varsa da düzeltmek bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı bıraksak sahili boydan boya gezecekti. Bugün ilimizden ayrıldılar. Allah, kendisine memleketimize daha da faydalı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Mecliste gündeme alınan 38 maddenin tamamı kabul edilerek karara bağlandı. Karara bağlanan maddeler arasında Havza ilçesinde meydana gelen selde zarar gören mükelleflerin ilan ve reklam vergisi taksit ödemelerinin yıl sonuna kadar ertelenmesi teklifi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un adının, ilçesi Tekkeköy'deki baba ocağının bulunduğu sokağa verilmesi teklifi de yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Meclisi'nde 38 madde kabul edildi - Son Dakika

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