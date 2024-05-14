Samsun Terme Belediye Başkanı çocukları makamında ağırladı - Son Dakika
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Politika

Samsun Terme Belediye Başkanı çocukları makamında ağırladı

Samsun Terme Belediye Başkanı çocukları makamında ağırladı

Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, çat kapı ziyarete gelen çocukları makamında ağırlayarak, istişare kültürü ve iş birliğiyle daha mutlu yarınlar hazırlayacaklarını söyledi.

14.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, kendisini çat kapı ziyarete gelen çocukları makamında ağırlayarak, "Kadim bir geleneğimiz olan istişare kültürü ve iş birliğiyle çocuklarımıza daha mutlu yarınlar hazırlayacağız" dedi.

Makam kapısını günün her saati hemşerilerine sonuna kadar açan Başkan Şenol Kul'a, Terme Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören oğlu Şenol Fırat, sınıf öğretmeni Cihan Kaya ve sınıf arkadaşlarından sürpriz bir ziyaret geldi. Geleceğin Türkiye'sine büyük katkılar sunacak olan çocuklarla keyifli dolu dakikalar geçiren Başkan Kul, onlarla yakından ilgilendi. Ziyarette Başkan Kul, belediye çalışmaları ve eğitim adına yapılan proje ve hizmetler hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrenciler tarafından merak edilen soruları içtenlikle yanıtlayan Kul, öğrencilere de gelecekleriyle ilgili sorular sordu.

Çocukların gözlerindeki enerjinin çalışma azimlerini artırdığını söyleyen Kul, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, ülkemizin geleceğidir. Onlar için yaptığımız her türlü çalışmayı keyifle yapıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onlar için ne yapsak azdır. Bugüne kadar eğitim anlamında ilçemize çok güzel hizmetler kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Terme'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Kadim bir geleneğimiz olan istişare kültürü ve iş birliğiyle çocuklarımıza daha mutlu yarınlar hazırlayacağız. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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