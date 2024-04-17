Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde tek kadın muhtar mazbatasını aldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seçilen tek kadın muhtar mazbatasını ilçe kaymakamından aldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Vezirköprü'nün Özesentepe Mahallesi Muhtarı seçilen Şerife Ak, muhtarlık mazbatasını Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'dan aldı. Kaymakam Özgür Kaya, "Kadınların medeni cesaret göstererek, seçim yarışında kazanıp görev almaları demokrasinin gelişmesi açısından çok kıymetli. Vezirköprü'de 161 muhtarlığımız içinde tek kadın muhtar seçilen Şerife Ak'ı kutluyor; mahallesine ve devletimize hizmetlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Özesentepe Mahallesi Muhtarı Şerife Ak ise "İlçede başka kadın muhtar adayları da vardı. Fakat içlerinden tek ben muhtar oldum. Bütün oy veren vermeyen seçmenlerimize teşekkür ederim. Bundan sonra azalarımla mahalleme hizmet edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Muhtarlar olarak biz devletimizle vatandaş arasındaki koordinasyonu sağlayacağı, tüm muhtar arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN
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