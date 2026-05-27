Samsun protokolünden Havza\'da bayramlaşma ve sel bölgesinde inceleme

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Havza ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşırken, selden etkilenen bölgelerde de incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Havza Kevser Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Tavlı yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramımız mübarek olsun. Havza Kevser Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Havzalı hemşehrilerimizle bayramlaştık" ifadelerine yer verdi.

"Taşkının yaralarını sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan ise bayram namazının ardından taşkından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Havza Kevser Camii'nde bayram namazımızı eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ardından taşkının yaralarını sarmak için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ilçemizde incelemelerde bulunup hemşehrilerimizle bir araya geldik. Rabbim; sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin" dedi. - SAMSUN