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"Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma - Son Dakika

"Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma

20.01.2022 00:59

Gazeteciler Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında başlayan İmralı polemiği, canlı yayında gerginliğe sebep oldu. Sevinç'in ismini vermek istemeyen AK Partili yetkilinin, bir gazeteye İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener "Kaynaksız gazetecilik olmaz" diye karşı çıktı. Sevinç ise yapılanın doğru olduğunu savunarak Şener'e "Sana gazetecilik öğretiyorum" dedi. Bu sözlere sinirlenen Nedim Şener ise, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye konuştu.

Haber Global ekranlarında gazetecilerin politika konusunda görüşlerini belirttikleri programda, Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında kaynak tartışması yaşandı. Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ELE ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son grup toplantısında, terör örgütü elebaşı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki güç mücadelesine atıf yapmıştı. Söz konusu gelişmeyi Gazeteci Nedim Şener ve meslektaşı Şaban Sevinç, Haber Global canlı yayınında değerlendirdi.

İSİMSİZ AK PARTİLİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sevinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Öcalan üzerinden Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını ve ismi verilmeyen bir AK Partilinin Alman medya kuruluşu DW'ye yaptığı açıklamalar üzerinden iktidarın İmralı ile iş birliği yaptığını öne sürdü.

SEVİNÇ'İN İDDİALARINA GÜLDÜLER

Şener ile birlikte diğer konuklar Sevinç'in iddialarını gülünç buldu. PKK ile kimin iş birliği yaptığının açık olduğunu vurgulayan Şener, isimsiz bir haberin kaynak alınamayacağını DW'nin geçmişte iktidar aleyhine yaptığı haberler üzerinden örnekleyerek, "Bu operasyonel gazetecilik" dedi.

STÜDYO BİR ANDA GERİLDİ

Bu sözleri hazmedemeyen Sevinç, Şener'in gazetecilik bilmediğini öne sürünce stüdyo karıştı. Sevinç, "Nedim Şener haber nasıl yazılır? Kaynağı belirtilmeyen haber nasıl yazılır?" diye sorunca Şener, "Böyle bir haber yazılmaz" dedi. Sevinç, inatla haberin yazılacağını vurgulayınca Şener, "Ben de CHP'li bir kaynak diye yazarım o zaman" ifadelerini kullandı. Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine kızan Şener, "O sözleri sana yediririm. Haddini aşma" diye konuştu.

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Şaban Sevinç, Nedim Şener, AK Parti, İmralı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Sana gazetecilik öğretiyorum' çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma - Son Dakika
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