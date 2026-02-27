Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Denizli partilileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Denizli partilileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Denizli partilileriyle bir araya geldi
27.02.2026 18:58  Güncelleme: 18:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yerel teşkilat üyeleriyle önemli konuları değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Denizli programı çerçevesinde AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Kacır, burada partililer ve teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret programının öğleden sonraki bölümünde gerçekleşen buluşmada Bakan Kacır, teşkilat mensuplarıyla uzun süre sohbet ederek Türkiye'nin enerji ve sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denizli'de devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Kacır, üretim, yatırım ve kalkınma odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen ziyarete; AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, milletvekilleri ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Teknoloji, AK Parti, Politika, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Denizli partilileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
