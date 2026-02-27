Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Denizli partilileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli programı kapsamında AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Denizli programı çerçevesinde AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Kacır, burada partililer ve teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret programının öğleden sonraki bölümünde gerçekleşen buluşmada Bakan Kacır, teşkilat mensuplarıyla uzun süre sohbet ederek Türkiye'nin enerji ve sanayi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denizli'de devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Kacır, üretim, yatırım ve kalkınma odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen ziyarete; AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, milletvekilleri ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DENİZLİ