Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türk Gençliğinin Heyecanıyla Milleti Hiç Kimse Tutamaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle bu inanç, bu heyecan, bu coşku Türk gençliğinde olduğu müddetçe, TEKNOFEST kuşağında olduğu müddetçe bu milleti hiç kimse tutamaz." dedi.
Bakan Kacır, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, bir düğün salonunda sanayicilerle iftar programında bir araya geldi.
Kacır, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe Anadolu'ya öncülük eden bir şehir olduğunu söyledi.
Kentin her alanda elde ettiği başarı, attığı her adımın aslında Anadolu'ya örnek ve öncü olduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
"Bu açıdan Kayseri'de son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımları çok değerli görüyorum. Organize sanayi bölgelerimizi büyüttük. OSB'lerimizde bugün 110 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Sadece şu pandemi döneminde bile 40 bin ilave istihdam oluşturduk. Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız. Yeni endüstri bölgeleri oluşturacağız. Kayseri'yi inşallah hep birlikte, işte ASPİLSAN'la, işte TOMTAŞ'la, işte Kayseri'de halihazırda faaliyetlerini sürdüren 15 AR-GE merkezimizle, yenilerini ekleyeceğimiz AR-GE merkezlerimizle, teknoparklarımızdaki onlarca AR-GE ve inovasyon amaçlı girişimimizle Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü şekilde hazırlayacağız."
Kacır, önlerindeki dönemde özel sektörün öncülüğünde şehrin yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla ve ihracatla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
Yüz yıl aradan sonra yeniden TOMTAŞ'ın Kayseri'de vücut bulduğunu anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet, inşallah bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üretim üssü olarak Kayseri'de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce sanayicimiz yeni yatırım yerlerini bizlerden talep ediyor. Kayseri'nin heyecanını, coşkusunu, inancını inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. Ama size bir şey daha söyleyeyim, en az sizler kadar heyecanlı, en az sizler kadar coşkulu ve inançlı yepyeni bir nesil sizin peşinizden geliyor."
Kayserili gençlerin bu yıl ilk kez düzenledikleri hava savunma sistemi yarışmasına da hemen isimlerini yazdırdığını vurgulayan Kacır, "Allah'ın izniyle bu inanç, bu heyecan, bu coşku Türk gençliğinde olduğu müddetçe, TEKNOFEST kuşağında olduğu müddetçe bu milleti hiç kimse tutamaz. İnşallah bu milletin, tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin, yeryüzünde adaleti ve merhameti hakim kılacağı günler Allah'ın izniyle yakındır." diye konuştu.
Bakan Kacır, programdan önce Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türk Gençliğinin Heyecanıyla Milleti Hiç Kimse Tutamaz - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?