Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı tanıttı

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı tanıtım toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Kacır, "HİT-30 Programı yenilikçi teknoloji alanlarında 2030'a kadar Türkiye'nin vergi, hibe ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık bir kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmesi sonucu doğruyor olacak" dedi.

HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programının tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yatırım programı hakkında basın açıklaması yaptı. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji alanlarında 20 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının 2030 yılına dek ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

"Yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Program kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çıktığımız ilk 6 çağrıyla Türkiye'yi yeni nesil elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi ve rüzgar tribünleri alanlarında bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bu 6 çağrı kapsamında 20 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımının 2030 yılına dek ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bu çağrılarımızı tamamlayıcı nitelikte dünyada en fazla ar-ge çalışmaları yürüten ilk bin şirketin Türkiye'de kuracakları ar-ge merkezlerine de etkin destekler sunacağız. HİT-30 Programı yenilikçi teknoloji alanlarında 2030'a kadar Türkiye'nin vergi destekleri, hibe destekleri ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık bir kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmesi sonucu doğruyor olacak. Türkiye son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda, üretim alanlarında muazzam bir ivmeyle gelişme kaydetti. Sanayi'de çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkarttık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu alt yapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden, 1 milyon 468 bine çıkarttı" dedi.

Programla birlikte Türkiye'nin yüksek teknoloji alanlarında oyun değiştirici olmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kacır, "Bugün yatırımlar içeresinde en büyük ölçeğe sahip 40 yatırımcımıza Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve bakanlarımızca teşekkür belgelerini huzurlarınızda taktim ettik. Bugün sahnede teşekkür belgelerini taktim ettiğimiz yatırımcılarımızın Türkiye'de gerçekleştirmekte oldukları yatırımların toplam tutarı 40 milyar doların üzerindedir. Şimdi HİT-30 programıyla inşallah 2030 yılına dek Türkiye'de oyun değiştirici olmasını hedeflediğimiz elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar tribünü, çip ve ar-ge alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında hiper ölçekli veri merkezi yatırımlarında yeni projelerin hayata geçmesini amaçlıyoruz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak HİT-30 yüksek teknolojili yatırım programıyla eş zamanlı olarak dijital değişim destek programı, yeşil dönüşüm destek programı ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi yenilikçi yükselen teknolojiler çağrısını da eş zamanlı olarak ilan ettik" diye konuştu. - İSTANBUL