Sanchez hükümeti, reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti

İspanya'da hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentodan geçirilemediği için erken seçim kararı alınmasına neden olan konut düzenlemelerini içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet, ülkede haftalardır süren protesto gösterilerine neden olan konut krizine çözüm tedbirleri içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti. Geçtiğimiz hafta parlamento tarafından reddedilen düzenlemeler, erken seçim kararı ile parlamentonun feshedilmesinin ardından bu defa 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu'nun onayına sunulacak. Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Bakanlar Kurulu, Cuma günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda reddedilen iki kanun hükmünde kararnamenin özünü koruyan iki yeni kararname kabul etti" dedi. Düzenlemelerin sıradan vatandaşların konuta erişimini ve barınma hakkının korunmasını sağlayacağını vurgulayan Sanchez, "Tedbirler iddialı ama her şeyden önce makul ve gerekli. Bu iki kararnameye ilişkin oylama, ideolojik değil, insani bir mesele" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Sanchez, "Bu önlemler, en kırılgan kesimleri koruyor ve bir bakıma yaygın spekülasyon nedeniyle arz ve talep mantığıyla işlemeyen ve ciddi biçimde aksayan piyasaya düzen getiriyor" dedi.

Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe girecek

Sanchez'in daha önce parlamento tarafından reddedilen kararnameleri, yeni birer düzenleme olarak tekrar kabul etmesi, bu kararnamelerin parlamentonun feshedilmesinin ardından görevini sürdüren 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu tarafından onaylanmasının önünü açmış oldu. Sanchez, düzenlemeleri içeren kararnamelerin Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe gireceğini fakat Daimi Komisyonun onayına sunulması gerekeceğini söyledi.

İspanyol basınındaki haberlere göre, 69 üyeli komisyonda Sanchez hükümeti tarafından teklif edilen düzenlemeleri destekleyenler, az farkla çoğunlukta bulunuyor.

Erken seçim kararı alınmıştı

İspanya Başbakanı, dün bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut düzenlemelerini geçirmeyi başaramadığı parlamentoda güçlü bir çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle erken seçim kararı aldığını ilan etmişti. 2027 yılı yazında yapılması gereken seçimlerin erkene alınarak 29 Kasım'da yapılacağını duyuran Sanchez, hükümete halk desteğinin "yenilenmesi ve genişletilmesine" ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

İspanya genelinde kiracılara daha fazla koruma sağlanması talebiyle haftalardır devam eden protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler, 87 yaşındaki bir vatandaşın kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesinin ardından başlamıştı.