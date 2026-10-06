Sanchez hükümeti, reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez hükümeti, reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez liderliğindeki hükümet, erken seçime neden olan reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti. Kararnameler, 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu'nun onayına sunulacak; Resmi Gazete'de yayımlanınca geçici olarak yürürlüğe girecek.

İspanya'da hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentodan geçirilemediği için erken seçim kararı alınmasına neden olan konut düzenlemelerini içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet, ülkede haftalardır süren protesto gösterilerine neden olan konut krizine çözüm tedbirleri içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti. Geçtiğimiz hafta parlamento tarafından reddedilen düzenlemeler, erken seçim kararı ile parlamentonun feshedilmesinin ardından bu defa 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu'nun onayına sunulacak. Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Bakanlar Kurulu, Cuma günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda reddedilen iki kanun hükmünde kararnamenin özünü koruyan iki yeni kararname kabul etti" dedi. Düzenlemelerin sıradan vatandaşların konuta erişimini ve barınma hakkının korunmasını sağlayacağını vurgulayan Sanchez, "Tedbirler iddialı ama her şeyden önce makul ve gerekli. Bu iki kararnameye ilişkin oylama, ideolojik değil, insani bir mesele" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Sanchez, "Bu önlemler, en kırılgan kesimleri koruyor ve bir bakıma yaygın spekülasyon nedeniyle arz ve talep mantığıyla işlemeyen ve ciddi biçimde aksayan piyasaya düzen getiriyor" dedi.

Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe girecek

Sanchez'in daha önce parlamento tarafından reddedilen kararnameleri, yeni birer düzenleme olarak tekrar kabul etmesi, bu kararnamelerin parlamentonun feshedilmesinin ardından görevini sürdüren 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu tarafından onaylanmasının önünü açmış oldu. Sanchez, düzenlemeleri içeren kararnamelerin Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe gireceğini fakat Daimi Komisyonun onayına sunulması gerekeceğini söyledi.

İspanyol basınındaki haberlere göre, 69 üyeli komisyonda Sanchez hükümeti tarafından teklif edilen düzenlemeleri destekleyenler, az farkla çoğunlukta bulunuyor.

Erken seçim kararı alınmıştı

İspanya Başbakanı, dün bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut düzenlemelerini geçirmeyi başaramadığı parlamentoda güçlü bir çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle erken seçim kararı aldığını ilan etmişti. 2027 yılı yazında yapılması gereken seçimlerin erkene alınarak 29 Kasım'da yapılacağını duyuran Sanchez, hükümete halk desteğinin "yenilenmesi ve genişletilmesine" ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

İspanya genelinde kiracılara daha fazla koruma sağlanması talebiyle haftalardır devam eden protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler, 87 yaşındaki bir vatandaşın kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesinin ardından başlamıştı.

Kaynak: İHA
ParlamentoPolitikaHükümetİspanyaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:52:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sanchez hükümeti, reddedilen konut kararnamelerini yeniden kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei