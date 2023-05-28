Sandıklar kapanmadan önce CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu pankartı asıldı

60 milyondan fazla vatandaşın sandık başına gittiği Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda sandıkların kapanmasına dakikalar kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP GENEL MERKEZİ'NE PANKART ASILDI

Pusulada yer alan iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum!" yazılı pankartının CHP Genel Merkezi'ne asıldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU BUGÜN YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

Bugün Ankara'daki Arjantin Okulu'nda eşiyle birlikte oy kullanan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun ilgiyle karşılaştı.

"OYLARINIZI KULLANIN, SANDIKLARA SAHİP ÇIKSIN"

Oy vermesinin ardından kameralara açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum."