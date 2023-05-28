60 milyondan fazla vatandaşın sandık başına gittiği Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda sandıkların kapanmasına dakikalar kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Pusulada yer alan iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum!" yazılı pankartının CHP Genel Merkezi'ne asıldığı görüldü.
Bugün Ankara'daki Arjantin Okulu'nda eşiyle birlikte oy kullanan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Oy vermesinin ardından kameralara açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben bu halkın sağ duyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi, özgürlük gelecek. Siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan ütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum."
Son Dakika › Politika › Sandıklar kapanmadan önce CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu pankartı asıldı - Son Dakika