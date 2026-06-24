SANKON\'dan Rusya ve Ukrayna\'ya Barış Çağı

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun önümüzdeki günlerde iş dünyasından oluşan bir heyetle Rusya ve Ukrayna devletlerinin başkentlerine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Özsoy, SANKON Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, "SANKON kuruluşu olarak her iki devlete Rusya ve Ukrayna ya savaşmayı bırakarak masaya oturmalarını ve diyalog ve diplomasiyle barış müzakerelerine başlamalarını öneriyoruz. Rusya ve Ukrayna her iki devletin de Türkiye ile güçlü ticari ilişkileri ve tarihi bağları var. Her iki devletin de Türkiye ile en üst düzeyde stratejik ilişkileri bulunmaktadır. SANKON Yönetim Kurulu olarak taraf devletleri Rusya ve Ukrayna'nın savaşı sonlandırarak barış müzakerelerine başlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Özsoy ayrıca, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun önümüzdeki günlerde iş dünyasından oluşan bir heyetle Rusya ve Ukrayna devletlerinin başkentlerine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.