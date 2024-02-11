Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Gençlerle Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Gençlerle Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Muhabbet Buluşmaları programları çerçevesinde çocuk ve gençlerle bir araya gelerek onlarla bilgi ve birikimlerini paylaştı.

11.02.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Muhabbet Buluşmaları programları çerçevesinde çocuk ve gençlerle bir araya gelerek onlarla bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Şanlıurfa'da gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır şiarıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül gençlerin talebi üzerine Şanlıurfa Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa katıldı. Söyleşi havasında geçen buluşmada gençliğinin talep, öneri ve sorunlarına çözüm üretilirken keyifli ve verimli dakikalar yaşandı.

Gençlerin yanı sıra Gençlik Meclisi olarak başlatılan Elif Nesli projesi kapsamında eğitim programlarına dahil olan 5-13 yaş grubundaki çocuklarla birebir ilgilenip onların taleplerini yerine getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gençlere, Kadınlara ve çocuklara özel olarak yapılan hizmetleri ve planlanan projeleri anlattı.

Muhabbet Buluşmaları kapsamında çocukların ve gençlerin merak ettikleri soruları da yanıtlayan Başkan Beyazgül, gençlere her zaman güvendiklerini ve gençliğin her zaman yanında olduklarını ifade ederek kendi yaşamından kesitler sunarak gençleri bilgilendirdi.

Buluşmanın sonunda Gençlik Meclisi üyelerinin Başkan Beyazgül'e bir de video sürprizi vardı. Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkıyla 5 yılda çekilen fotoğrafların kolajlarından oluşan gösterim katılanlardan alkış aldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Gençlerle Buluştu - Son Dakika


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