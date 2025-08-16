Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yeni Altyapı Araçlarını Tanıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün araç filosunu güçlendirdi. Toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olan 9 adet yeni iş makinası ve 1 adet kuyu tarama makinası, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yeni araçlarla birlikte 13 ilçede altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.

Gelişen şehirlerin en önemli yapı taşlarından biri olan altyapı hizmetleri, Şanlıurfa'da modern ve güçlü ekipmanlarla daha da güçleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün araç filosuna 10 yeni iş makinası kazandırdı. Yapılan yatırımla birlikte hem kırsal hem de merkezde yürütülecek altyapı çalışmalarının kesintisiz ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Tanıtım programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, alınan yeni iş makinelerinin şehir altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Gülpınar, ŞUSKİ tarafından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilen araçların 7 adet lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici, 2 adet 30 tonluk paletli ekskavatör ve 1 adet kuyu tarama makinasından oluştuğunu söyledi.

Makinelerin maliyetinin 46 milyon 989 bin TL olduğunu ifade eden Gülpınar, daha önce alınan teşvik belgesi sayesinde bu alımda Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulduklarını, böylece şehre önemli bir mali avantaj sağlandığını dile getirdi.

"Suyun her damlasına sahip çıkıyoruz"

Başkan Gülpınar konuşmasında suyun sadece içme kaynağı olmanın ötesine geçtiğini belirterek, "Su artık şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik unsur haline gelmiştir. İklim değişikliği ve kuraklık, suyun değerini artırırken, suyu korumak ve verimli kullanmak bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

Yeni alınan makinelerin hem altyapı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine hem de su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Gülpınar, bu yatırımla birlikte yıllık yaklaşık 17,5 milyon TL kira giderinin de önüne geçtiklerini belirtti. Satın alınan makinelerin yaklaşık 2 yıl 8 ay gibi kısa bir sürede maliyetini karşılayacağını ifade eden Gülpınar, bu araçların uzun yıllar boyunca Şanlıurfa'ya hizmet edeceğini söyledi.

"Hizmetler daha hızlı ve verimli ulaşacak"

Yeni araçların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanında yer alan tüm ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde kullanılacağına dikkat çeken Gülpınar, özellikle içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında bu makinelerin aktif olarak görev alacağını belirtti. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanarak, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasının amaçlandığını ifade eden Gülpınar, "Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mız için çalışmaya, üretmeye, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki su sadece hayatın değil, medeniyetin de kaynağıdır. Suyumuza sahip çıktıkça geleceğimize de sahip çıkarız. Hep birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir Şanlıurfa için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımız şehrimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sürücü koltuğuna oturdu

Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve beraberindeki heyet, tanıtımı yapılan iş makinelerini yerinde inceledi. Yetkililerden araçlar hakkında detaylı bilgi alan Gülpınar, bir iş makinesinin sürücü koltuğuna geçerek aracı yakından test etti.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen tanıtım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - ŞANLIURFA