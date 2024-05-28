Şanlıurfa'da Elektrik Kesintileri: Halk Büyük Mağduriyet Yaşıyor - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'da Elektrik Kesintileri: Halk Büyük Mağduriyet Yaşıyor

Şanlıurfa\'da Elektrik Kesintileri: Halk Büyük Mağduriyet Yaşıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa kırsalında günde 12 saati bulan elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek, Şanlıurfa halkının büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi. Tanal, elektrik kesintilerinin diyaliz hastalarının tedavileri, tarımsal sulama, sanayi, hayvancılık ve temiz içme suyuna erişim gibi birçok alanda olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Ayrıca, tarım sektörünün de elektrik kesintilerinden olumsuz etkilendiğini belirten Tanal, çiftçilerin ürünlerini sulayamaması durumunda emeklerinin heba olacağını ve borçlarının artacağını dile getirdi. Tanal, Şanlıurfa halkının yaşam ve sağlık haklarının ihlal edildiğini ve enerjinin bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

28.05.2024 13:19
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa kırsalında günde 12 saati bulan elektrik kesintilerinin yaşandığını belirterek, Şanlıurfa halkının büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirdi.

Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Tanal, diyaliz hastalarının tedavilerinde, tarımsal sulamada, sanayide, hayvancılıkta ve temiz içme suyuna erişimde sorunlar yaşandığını söyledi.

Tanal, Şanlıurfa kırsalındaki elektrik kesintisinin günde 12 saati bulduğunu belirterek, "Elektrik verildiğinde ya çok yüksek voltajla ya da düşük voltajla veriyorlar. Çok yüksek voltaj ile verince orada bulunan vatandaşın makinesi, teçhizatı yanıyor. Düşük fazlı verince de mevcut olan araç ve gereçleri çalıştıramıyorlar. Elektriksiz bir hayat düşünülebilir mi? Şanlıurfa maalesef karanlıkta. Kırsal kesimleri karanlıkta. Günde 12 saat elektrik kesilmesiyle karanlıkta kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik kesintilerinin tarımı da olumsuz etkilediğini ifade eden Tanal, şunları kaydetti:

"Ürünün sulanmaya en ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Eğer sulama yapılmazsa çifçinin emeği heba olacak. Borçlar daha da katlanacak. Bırakın çiftçi tarlasını, bahçesini sulasın. Mahsulünü kaldırsın sonra borcunu ödesin. Ülkede devletin çiftçi ile helalleşmesi gerekir. Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz; insafa gelsinler. Şanlıurfalıları elektrik enerjisinden mahrum bırakmayın. Vatandaşın mağduriyetini giderin. Şanlıurfa halkı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Halkın yaşam ve sağlık hakkı ihlal ediliyor. Enerji bir insan hakkıdır. Burada insan hakkı ihlali var. İnsanlar temiz ve sağlıklı suya erişemiyor, eğitim aksıyor, hayvanlar susuzluktan telef oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da Elektrik Kesintileri: Halk Büyük Mağduriyet Yaşıyor - Son Dakika

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