Şanlıurfa'dan Şırnak'a Orman Yangını Değerlendirmesi - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan Şırnak'a Orman Yangını Değerlendirmesi

Şanlıurfa\'dan Şırnak\'a Orman Yangını Değerlendirmesi
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İsmail Poyraz, Şırnak Valisi Birol Ekici ile orman yangınlarıyla mücadele tedbirlerini görüştü.

Şanlıurfa Orman İşletme Bölge Müdürü İsmail Poyraz ve beraberindeki heyet, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ederek orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri değerlendirdi.

Şanlıurfa Orman İşletme Bölge Müdürü İsmail Poyraz, Şırnak Orman İşletme Müdür Vekili Siyamet Kaya ve Beytüşşebap Orman İşletme Şefi Murat Artuç, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Heyet ile Vali Ekici arasında, yangınlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve uygulanacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, orman varlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi ve olası yangınlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi konuları da değerlendirildi.

Şırnak Valiliği, orman yangınlarına karşı ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'dan Şırnak'a Orman Yangını Değerlendirmesi - Son Dakika

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