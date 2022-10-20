TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

20.10.2022 21:16
TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklamaTBMM Başkanlığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa dilekçesine ilişkin açıklama yayımlandı.

TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa dilekçesine ilişkin açıklama yayımlandı.

TBMM Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi partiden ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 20.10.2022 tarihinde sunulmuş olup, söz konusu dilekçe üzerine gerekli işlemler aynı tarihte, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda, Başkanlığımız tarafından yerine getirilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen milletvekillinin milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak ise TBMM Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü'nün 136'ncı maddesi uyarınca 26 Ekim 2022 Çarşamba günü toplantıya çağırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Fakıbaba'nın istifası sonrası boş kalan RTÜK üyeliği seçimi hakkında "Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir" denildi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA
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