Ayrıca açıklamada, Fakıbaba'nın istifası sonrası boş kalan RTÜK üyeliği seçimi hakkında "Diğer taraftan RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler Başkanlığımızca 6112 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanlığı'ndan, Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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