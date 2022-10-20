Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması

20.10.2022 21:22
Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına ulaştığı bildirildi.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına ulaştığı bildirildi.

TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.

TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Şanlıurfa haberi! TBMM Başkanlığından Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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