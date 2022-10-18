Bakanlar Nureddin Nebati ile Murat Kurum, öğle saatlerinde özel uçakla GAP Havaalanı 'na geldi. Burada kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, daha sonra uzun araç konvoyuyla kente gelerek, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan bakanlar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Murat Kurum, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da - Son Dakika

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