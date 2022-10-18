Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da

18.10.2022 12:49
Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da

Şanlıurfa politika haberi | HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakanlar Nureddin Nebati ile Murat Kurum, öğle saatlerinde özel uçakla GAP Havaalanı'na geldi. Burada kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, daha sonra uzun araç konvoyuyla kente gelerek, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan bakanlar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.


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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Murat Kurum, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa politika haberi... Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa'da - Son Dakika
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